Мягкие игрушки, собранные в ходе акции «мишкопад», нашли своих обладателей, сообщили «Deita.ru» в пресс-службе хоккейного клуба «Адмирал».

Акция «мишкопад» прошла на льду «Фетисов-Арены» 29 декабря. После финальной сирены матча с китайским «Куньлунем», когда судьи покинули хоккейную коробку, все участники акции по команде диктора арены бросили принесённые мягкие игрушки на лед. Все это время на льду находились игроки «Адмирала».

7 января воспитанники КГОБУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» из поселка Кавалерово побывали на победном домашнем матче хоккейного клуба «Адмирал» против команды «Авангард».





На игру из северного приморского поселка приехали 11 ребят. В этом сезоне это их первая поездка на хоккей. К сожалению, из-за большого расстояния ребятишкам выезжать на матчи любимой команды удается крайне редко. При этом дети из кавалеровской школы-интерната – преданные болельщики «Адмирала», стараются не пропускать ни одной телевизионной трансляции игр любимой команды.

По окончании матча гости из Кавалерово получили в подарок мягкие игрушки, собранные в ходе акции «Мишкопад» 29 декабря, сфотографировались с игроками «Адмирала» – нападающими Кириллом Ворониным и Егором Яковлевым и взяли у них автографы. Кроме того, спортсмены вручили юным болельщикам еще два пакета игрушек – для детей, которые не смогли в этот раз выбраться на хоккей.

Дмитрий Санников