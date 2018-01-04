Рождественскую домашнюю серию владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» проведет в специальной праздничной форме. Четыре матча – 5, 7, 9 и 11 января – на льду «Фетисов Арены» приморские хоккеисты отыграют в экипировке, стилистика которой приурочена к пятилетию клуба, сообщили «Deita.ru» в пресс-службе клуба.



По замыслу создателей, дизайн новой формы отражает название и дух команды: ее украшают стилизованные морские волны, полосы тельняшки, шеврон пятилетия ХК «Адмирал», а фамилии игроков размещены на гюйсах.







Между тем, создатель первоначальной формы «Адмирала» спортивный дизайнер Михаил Антипин раскритиковал задумку нынешнего руководства клуба. «Без авторского надзора клуб достаточно быстро стал отходить от фарватера. Первой глупостью, конфликтовавшей с концепцией, стал маскот Пират. Название «Адмирал» — это про ВМФ, но никак не про его противоположность. Кажется, в клубе вообще не понимают основную концепцию, заложенную в название и айдентику. Со временем адмиральские погоны на рукавах джерси халатно поднялись к локтю. А сейчас праздничная форма с гюйсом. Адмирала разжаловали в матросы — лучшая иллюстрация происходящего сейчас в клубе», - написал Михаил Антипин в социальной сети.



Напоминаем, что в рождественской серии игр «Адмирал» сыграет «Сибирью» – 5 января, 17:00, «Авангардом» – 7 января, 17:00, «Югрой» – 9 января, 19:30 и «Барысом» – 11 января, 19:30.

Дмитрий Санников