Игроки владивостокского хоккейного клуба «Адмирал» провели мастер-класс для юных любителей хоккея в поселке Лозовый Партизанского городского округа, а также товарищеский матч с местным «Сучаном», сообщили «Deita.ru» в пресс-службе «Адмирала».

После чудовищных голубых «распашонок», называемых «новой рождественской формой», приятно видеть игроков «Адмирала» в родных и стильных цветах. Пусть и не на льду «Фетисов-Арены», а на хоккейной коробке поселка Лозовый.





В поселке игроков «Адмирала» ожидали юные хоккеисты, собравшиеся со всех окрестностей Партизанска. Начался мастер-класс с раскатки, которую провел Александр Селиванов. После этого игроки «Адмирала» на открытом льду местной универсальной спортплощадки отработали с юными спортсменами приемы передачи шайбы и попрактиковались в бросках по воротам.

Зажигательный хоккей ждал болельщиков и в товарищеском матче «Адмирал» - «Сучан», который клуб Континентальной хоккейной лиги выиграл со счетом 5 : 3.





Как о тметил генеральный директор ХК «Адмирал» Сергей Сошников, - «Такие товарищеские поединки должны продолжаться, потому что болельщики в каждом уголке Приморского края должны чувствовать роль «Адмирала» в популяризации хоккея, в привлечении любви к этому виду спорта. На площадке с нами оказались отцы тех ребятишек, которые были на мастер-классе. Переняв навыки от взрослых хоккеистов, ребята с трибун смотрели, как их можно применить на практике. Любовь к спорту, заложенная в детстве, останется навсегда. Сегодняшние дети впоследствии станут здоровыми мужчинами, которые приветствуют здоровый образ жизни, а некоторые из них станут мастерами и будут защищать цвета края в профессиональной команде».

Напомним, что 7 января несчастный, ослабленный уходом ведущих игроков «Адмирал», сенсационно обыграл омский «Авангард» со счетом 5 : 4. Причем, по ходу матча владивостокские хоккеисты вели со счетом 4 : 0.

Дмитрий Санников