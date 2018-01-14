Третья отставка тренера за сезон произошла во владивостокском хоккейном клубе «Адмирал», сообщает «Deita.ru».

Большую часть сезона командой руководил Александр Андриевский. Его сменил помощник и «правая рука» Андриевского Фредрик Стиллман. Тренировать команду шведу довелось недолго – наставником «Адмирала» был назначен Андрей Разин. Который, проведя во главе владивостокского клуба всего 5 матчей, 14 января покинул команду из-за отсутствия гарантий по контракту.

Специалист работал по трудовому договору, но так и не подписал типовое соглашение КХЛ.

Разин уже покинул Владивосток. На ближайший выезд «Адмирал» отправится с исполняющим обязанности главного тренера Олегом Леонтьевым. До недавнего времени специалист был ассистентом главного тренера в екатеринбургском «Автомобилисте». В последние несколько игр занимал должность старшего тренера «Адмирала».

Генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников прокомментировал увольнение Андрея Разина с поста главного тренера команды и подтвердил, что исполнять его обязанности будет Олег Леонтьев. «С Разиным не договорились. Долго шли переговоры. Даже не переговоры, а он некомфортно себя чувствовал из-за перемены часового пояса, насколько я понял. Вся бригада тренеров, которая приехала, осталась работать, исполнять обязанности главного будет Олег Леонтьев», — сказал Сошников в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Жена специалиста Татьяна Разина прокомментировала отставку. «Прощай, «Адмирал»! Совместная история с «Адмиралом» завершилась, толком не успев начаться. Всего пять игр сыграно, 10 очков набрано с, мягко говоря, неоптимальным составом. Отличный результат. Мой любимый муж, ты очень талантливый хоккеист и тренер! Ты очень жёсткий, требовательный, не терпящий халтуры наставник, но при этом ты видишь игру, живёшь ею. Ты чётко знаешь, что и как нужно сделать, чтобы победить! Кто-то из твоих подопечных тебя боготворит, кто-то ненавидит. В этом ты весь — среднего не дано! Но, как говорится, у всех гениев (не побоюсь этого слова) сложный характер! Я уверена, все победы у нас впереди. У тебя был свой хоккейный путь в качестве игрока, не менее выдающийся ждёт тебя в качестве тренера», — написала Разина в своём «инстаграме».

"Под руководством Андрея Разина команда сыграла 5 игр, выиграв 3 из них. Хоккейный клуб "Адмирал" благодарит Андрея Владимировича за професионализм и тот вклад в развитие команды, который удалось внести даже за столь небольшой период. Желаем Андрею Разину успехов на новом месте работы!" - сообщает официальный сайт клуба "Адмирал".

Дмитрий Санников