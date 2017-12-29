Андрей Разин назначен главным тренером приморского хоккейного клуба «Адмирал» , об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе клуба.

Он прибыл во Владивосток во вторник и уже посетил матч со «Спартаком». Ранее Андрей Разин работал с ханты-мансийской «Югрой», екатеринбургским «Автомобилистом», ижевской «Ижсталью» и саратовским «Кристаллом».

Несмотря на то, что последним клубом Разина стала «Югра», которая из 20 матчей победила всего в 7, Разина считают для Владивостока неплохим вариантом, который знает, что делать с хоккеистами среднего уровня.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что "Адмирал" может возглавить Андрей Разин.

Таисия Масина