14 января после утренней тренировки хоккеисты «Адмирала» отправились в заключительную западную поездку этого сезона, сообщили DEITA.ru в пресс-службе команды.

Хоккеисты сыграют с ярославским «Локомотивом» (16 января), обладателем Кубка Гагарина – СКА (18 января), московским «Динамо» (20 января) и минским «Динамо» (22 января).

Тренерский штаб взял в поездку 24 игрока:

Вратари: Игорь Бобков, Никита Серебряков;

Защитники: Григорий Ващенко, Антон Волченков, Иван Глазков, Артём Земчёнок, Ренат Мамашев, Иван Мищенко, Самвел Мнацян;

Нападающие: Андрей Алексеев, Владимир Бутузов, Денис Вихарев, Кирилл Воронин, Назир Гичибеков, Виктор Другов, Илья Иванов, Максим Казаков, Максим Кицын, Денис Ковалёв, Тигран Манукян, Павел Махановский, Вадим Перескоков, Иван Фищенко, Егор Яковлев.

Напомним, на днях команду покинул тренер Андрей Разин. Руководить "Адмиралом" будет Олег Леонтьев.

Михаил Грач