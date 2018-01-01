Адвокат информатора WADA Григория Родченкова Джим Уолден призвал президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха уйти в отставку, сообщает «Deita.ru, ссылаясь на «Советский спорт».

Напомним, 5 декабря исполком МОК принял решение допустить до участия в ОИ-2018 только «чистых» спортсменов из России в нейтральном статусе.

«Никаких сомнений не осталось в политизированности МОК, это наблюдается на протяжении долгих лет, что комитет наложил многолетнюю и продолжающуюся полную дисквалификацию Кувейта. Действия этой страны были менее серьезными, чем преступления России», - приводит слова Уолдена Insidethegames.

«МОК жалок, комитету необходима смена лидера. Бах так и не понял, что дело не в Родченкове или Путине, а в олимпийских идеалах. Олимпиада превращается в дешевый карнавал из-за их уничтожения. Сейчас МОК и ФИФА просто хотят заставить Родченкова замолчать», - добавил адвокат.

Как уже сообщало «Deita.ru», около трехсот российских спортсменов подозреваются в употреблении запрещенных препаратов.

По информации InsideTheGames Всемирное антидопинговое агентство данные этих спортсменов начало отправлять в международные федерации. Все они состояли в «списке Родченкова», бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, ставшего информатором ВАДА.

Дмитрий Санников