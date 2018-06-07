Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани сказал, что лидер Северной Кореи «умолял», чтобы их саммит был перенесен после того, как президент США отменил его, сообщает DEITA.RU со ссылкой на BBC.

Трамп отменил саммит в мае, обвинив Северную Корею в «гневе и открытой враждебности».

Но планы на саммит 12 июня в Сингапуре были восстановлены после примирительного ответа со стороны Пхеньяна.

«Ким Чен Ын упал на колени и умолял об этом, и это именно то положение, в которое вы хотите его поставить», - сказал Джулиани на инвестиционной конференции в Израиле.

Алина Калинина