Сотрудница аэропорта Владивостока пыталась не пустить пассажира в инвалидной коляске на рейс из Владивостока до Москвы, сообщает DEITA.RU. Сопровождающего, чтобы он помог мужчине с ограниченными возможностями добраться до самолета, пригласили только в самом конце регистрации.

По словам мужчины, во время прохождения регистрации его провели в специальную комнату для маломобильных граждан. Здесь сотрудница аэропорта заявила, что не может пропустить его на рейс, так как он летит без сопровождения. Доводы, что сюда летел также, один, девушку не вразумили.

Отметим, что билеты у пассажира в инвалидной коляске были оформлены по всем правилам «Аэрофлота». Несмотря на это, сотрудница аэропорта заявила, что не может взять на себя такую ответственность и должна согласовать перелет.

«Ближе к окончанию регистрации, она сказала, что экипаж согласен взять мужчину на борт. И тогда дали сопровождающего, отвезли в самолет и посадили», — передает «Эхо Москвы».

Екатерина Лапкина