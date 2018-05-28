По сообщениям СМИ о недопуске пассажира-инвалида на рейс руководство аэропорта Владивостока провело служебную проверку, сообщает DEITA.RU.

"Нарушений со стороны сотрудника аэропорта не выявлено", - сообщает пресс-служба аэропорта.

"В ходе проверки установлено, что сотрудник комнаты обслуживания маломобильных пассажиров аэропорта Владивосток действовала согласно стандарту облуживания маломобильных пассажиров авиакомпании «Аэрофлот». Документом строго регламентировано получение согласия авиакомпании на перелет пассажира без сопровождающего лица, так как стандартом установлено, что в целях обеспечения безопасности полетов пассажир на кресле-коляске, чья способность передвигаться при пользовании авиатранспортом ограничена, должен иметь сопровождающее лицо на борту воздушного судна", - дополняет аэропорт.

Перелет без сопровождающего лица был согласован аэропортом с представителем авиакомпании, оказана помощь при прохождении всех предполетных процедур и, согласно правилам обслуживания, пассажир был доставлен на борт воздушного судна в первую очередь. Рейс вылетел без задержек.

Напомним, ранее появилась информация, что сотрудники аэропорта Владивостока пытались не пустить на рейс до Москвы инвалида-колясочника Сурена Григоряна

«Я летел из Владивостока в Москву, при прохождении регистрации нас провели в специальную комнату для маломобильных пассажиров, и там сотрудница аэропорта сказала, что не может пропустить меня на рейс, потому что я один без сопровождения», — рассказал пассажир в эфире радиостанци "Эхо Москвы".



Только ближе к окончанию регистрации сотрудница сказала, что экипаж согласен взять пассажира на борт, и ему дали сопровождающего.



Василий Кучин