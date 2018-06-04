Приморские аграрии перевыполнили план по посадке картофеля и овощей, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

По информации краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия, план по картофелю выполнен на 103%, по овощам – на 81%.

«На полях края посажено почти 3,4 тысячи гектаров картофеля и более 2,5 тысяч гектаров овощей», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что больше всего овощей и картофеля посажено в Уссурийске – более 2 тысяч гектаров.

Ранее вице-губернатор Валентин Дубинин заявил, что в 2018 году планируется засеять до 475 тысяч гектаров пашни.

«Всего из федерального и краевого бюджетов приморским аграриям в 2018 году будет направлено более 2,8 миллиарда рублей. Увеличены субсидии на техническую модернизацию, развитие молочного животноводства, крестьянско-фермерских хозяйств, производство тепличных овощей», – сказал Дубинин.

Ирина Петрова