В Партизанске Приморского края две женщины устроили дебош в магазине, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии Приморья.

Вечером наряду Росгвардии поступил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта. Оказалось, что сигнализацией воспользовалась работник торгового павильона, который расположен на улице Обогатительная.

Как рассказала заявительница, в магазин зашли две женщины в состоянии алкогольного опьянения, устроили скандал, оскорбили продавца и даже попытались затеять драку с персоналом заведения. Поняв, что утихомирить клиенток своими силами работники не смогут, администратор нажала на тревожную кнопку.

Сотрудники вневедомственной охраны пресекли хулиганские действия правонарушительниц и доставили обеих 34-летних женщин в отдел полиции.

Ирина Петрова