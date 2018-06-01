Акцизы на бензин и дизельное топливо снизят уже с 1 июня, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Козак на встрече с журналистами после совещания правительства РФ.

Так, 31 мая он заявил, что акцизы на бензин и дизель на 3 тысячи и 2 тысячи рублей за тонну соответственно будут снижены уже с 1 июня. Возможно, с 1 июля они тоже понизятся, но на 700 рублей.

Напомним, на снижение акцизов российскому правительству пришлось пойти из-за резкого скачка цен на топливо. Только за апрель производители бензина подняли цены на 13 процентов. Несмотря на то, что такое стремительное повышение цены отразилось на рознице незначительно — цены АЗС подняли только на 1 процент, автолюбители крайне недовольно. В России проходят массовые акции протеста. На Камчатке, например, граждане перекрыли подъезд к АЗС. Протестующие разошлись, когда прибыли полицейские.

Екатерина Лапкина