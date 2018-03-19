Акробат цирка Cirque du Soleil погиб во время выступления в американском штате Флорида, сообщает DEITA.RU.

Как пишет Reuters, 38-летний Янн Арно сорвался с высоты, выполняя относительно несложный трюк на кольцах. Артиста доставили в больницу, там он скончался.

По словам директора Cirque du Soleil Даниэля Ламарре, Арно был опытным акробатом.

"Все артисты цирка пребывают в шоке и опустошены этой трагедией. Янн был с нами более 15 лет и был любим всеми, кто его знал", - сказал Ламарре.

Виктор Бруевич