Представители регионального штаба Общероссийского народного фронта в Приморском крае провели праздничную акцию «Новогоднее чудо» в детском доме №4 во Владивостоке, сообщает «Deita.ru».

Они организовали для детей небольшой концерт и чаепитие. Кроме того, как отметили активисты ОНФ, помимо праздника они также осмотрели помещения и пообщались с представителями администрации детского учреждения, установив, что в целом дети обеспечены всем необходимым и социальное учреждение работает в штатном режиме.

После нового года общественники планируют проведение ряда новых акций, направленных на поддержку детей и юношества.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Дед Мороз и Снегурочка подарили сказку в Приморье не только детям.

Таисия Масина