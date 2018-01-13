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Источник изображения: «Deita.ru»

Ветерану из Камень-Рыболова не дали замерзнуть активисты Общероссийского народного фронта в Приморском крае, об этом «Deita.ru» сообщили в региональном представительстве ОНФ.

Установлено, что 91-летний ветеран Великой Отечественной войны проживает с пожилой супругой в двухкомнатной квартире на первом этаже типового многоквартирного дома и жалуется на то, что с наступлением зимы в квартире становится очень холодно, без бытового обогревателя  не обойтись.

Активисты навестили пенсионера и лично  убедились в том, что пол действительно очень холодный, в самой квартире находиться некомфотно. По данному вопросу представители ОНФ встретились с руководством районной администрации, которое в итоге пообещало в ближайшее время  утеплить подвал и тем самым улучшить теплосбережение в квартире. 

Эту ситуацию активисты держат на личном контроле. Кроме того,  принято решение проверить качество жизни и других ветеранов, проживающих в Приморье. 

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что дожившего до 100 лет приморца чествовали в Уссурийске.

Таисия Масина