Ветерану из Камень-Рыболова не дали замерзнуть активисты Общероссийского народного фронта в Приморском крае, об этом «Deita.ru» сообщили в региональном представительстве ОНФ.

Установлено, что 91-летний ветеран Великой Отечественной войны проживает с пожилой супругой в двухкомнатной квартире на первом этаже типового многоквартирного дома и жалуется на то, что с наступлением зимы в квартире становится очень холодно, без бытового обогревателя не обойтись.

Активисты навестили пенсионера и лично убедились в том, что пол действительно очень холодный, в самой квартире находиться некомфотно. По данному вопросу представители ОНФ встретились с руководством районной администрации, которое в итоге пообещало в ближайшее время утеплить подвал и тем самым улучшить теплосбережение в квартире.

Эту ситуацию активисты держат на личном контроле. Кроме того, принято решение проверить качество жизни и других ветеранов, проживающих в Приморье.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что дожившего до 100 лет приморца чествовали в Уссурийске.

Таисия Масина