В Приморье спасателями ведутся поиски пропавшего мужчины, об этом Deita.ru сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Вчера, 25 декабря, полицейские обратились к спасателям с просьбой о помощи в поиске жителя Хасанского района. В воскресенье, 24 декабря, он погрузился с аквалангом в районе мыса Шелеха (полуостров Новгородский залив Посьет) и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Сегодня, 26 декабря, в 9 часов поисковая группа отправилась на помощь полицейским.

Напомним, ранее Deita.ru неоднократно информировало о подобных ситуациях. Так, в апреле 2015 года поиски аквалангиста-любителя длились неделю.

Екатерина Лапкина