Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Кемерово, сообщает DEITA.RU

Целью поездки руководитель ведомства стала встреча с родными и близкими погибших в ТРЦ "Зимняя вишня".



Как пишет vse42, он встретился с родными жертв и ответил на вопросы, связанные с расследованием уголовного дела, а также выслушал их проблемы и пожелания.

Напомним, ранее Бастрыкин уже прилетал в Кемерово. Тогда он также провел встречу с родственниками погибших и наградил кемеровчан, спасавших людей при пожаре.



Таисия Масина