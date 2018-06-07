7 Июнь 2018, 02:04
Александр Бастрыкин встретится с родственниками жертв "Зимней вишни"
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Кемерово, сообщает DEITA.RU
Целью поездки руководитель ведомства стала встреча с родными и близкими погибших в ТРЦ "Зимняя вишня".
Как пишет vse42, он встретился с родными жертв и ответил на вопросы, связанные с расследованием уголовного дела, а также выслушал их проблемы и пожелания.
Напомним, ранее Бастрыкин уже прилетал в Кемерово. Тогда он также провел встречу с родственниками погибших и наградил кемеровчан, спасавших людей при пожаре.
Таисия Масина