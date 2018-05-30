Депутаты зададут вопросы врио губернатора Приморского края Андрею Тарасенко на очередном заседании Законодательного Собрания Приморского края, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал журналистам перед началом заседания председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, ключевым вопросом станет отчет врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко об итогах работы краевой администрации в 2017 году. В мероприятии принимают участие депутаты Законодательного Собрания Приморья и Государственной Думы РФ, представители администраций региона и муниципальных образований, силовых структур, общественных организаций.

«Мы понимаем, что Андрей Владимирович будет говорить о социально-экономической ситуации и задачах, которые решает краевые власти. Депутаты подготовили соответствующие вопросы», - отметил Александр Ролик.

Спикер приморского парламента обозначил и другие вопросы, значащиеся в повестке заседания. В их числе – назначение нового председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края, ограничение продажи электронных сигарет несовершеннолетним, изменения в закон «О наградах Приморского края», приведение краевых законов в соответствие с федеральными.

Дмитрий Санников