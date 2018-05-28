Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик поздравляет воинов-пограничников и ветеранов службы с Днем пограничника, сообщает DEITA.RU.

Уважаемые воины-пограничники и ветераны службы! От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас с профессиональным праздником и столетним юбилеем образования пограничной службы!

Приморье издавна считается пограничным краем. Наш участок государственной границы – один из самых протяженных и непростых. Поэтому у нас с большим уважением относятся к людям в зеленых фуражках, к их ратной службе.

Приморские пограничники вписали яркие и героические страницы в летопись пограничной службы. Именно в нашем крае служил легендарный Никита Карацупа, всему миру известны имена героев Даманского. В 2018 году исполняется 80 лет событиям у озера Хасан, где воины-приморцы проявили мужество и отвагу. В том бою у высоты Безымянная погиб начальник заставы лейтенант Алексей Ефимович Махалин, 110-летие со дня его рождения которого мы отметили в марте этого года.

Защищать рубежи своей страны – мужественная и благородная профессия. Особая благодарность ветеранам, посвятившим жизнь охране Родины, сохраняющим и передающим традиции пограничной службы молодому поколению. Нынешние защитники рубежей нашего Отечества достойно продолжают дело тех, кто охранял границу во все времена.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, добра и благополучия вашим семьям, успехов в охране государственной границы.

Председатель Законодательного Собрания Приморского края А.И. Ролик