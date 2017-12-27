Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик в составе инициативной группы избирателей со всей страны поддержал самовыдвижение Владимира Путина в качестве кандидата в Президенты России, сообщили «Deita.ru» в пресс-службе ЗС ПК.

В обязательной для включения в избирательную компанию действующего главы государства процедуре – собрании инициативной группы, прошедшей 26 декабря в историческом парке «Россия – моя история» на ВДНХ, приняли участие 668 ведущих деятелей культуры, спорта, науки, представители многих других профессий из 85 регионов страны.

Приморский край в инициативной группе представляли председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, депутат Государственной Думы от Приморского края и Сахалинской области Виктор Пинский, прославленный приморский спортсмен, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Лондоне, неоднократный победитель и призер мировых и европейских чемпионатов Иван Штыль, научный руководитель ДВФУ, директор Юридической школы Дальневосточного федерального университета Владимир Курилов.

«В инициативной группе была представлена вся страна - люди самых различных профессий и политических взглядов, но все мы единогласно проголосовали за выдвижение действующего главы государства кандидатом в президенты на выборах в марте 2018 года. - подчеркнул Александр Ролик. - Сильной России нужен сильный президент! И такой национальный лидер, объединяющий всю страну, у нас есть! С именем Владимира Путина, мы, приморцы, прежде всего, связываем обеспечение безопасности, стабильности и суверенитета государства, надежды на продолжение масштабных проектов по экономическому развитию Дальнего Востока и нашего края. Это то, что придает нам энергию и уверенность в завтрашнем дне, делает наш край интересным для инноваций, для молодежи и достойным для проживания».

Дмитрий Санников