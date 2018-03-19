"Всегда был внутренне убежден в победе Владимира Владимировича Путина в ходе голосования 18 марта. Сейчас, когда опубликованы первые результаты, испытываю настоящую радость и удовлетворение от того, что мое мнение о единственно верном выборе для страны разделяют миллионы граждан России", – отметил председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, комментируя результаты выборов Президента Российской Федерации.

В декабре 2017 года Александр Ролик вместе с депутатом Государственной Думы от Приморского края и Сахалинской области Виктором Пинским, прославленным приморским спортсменом Иваном Штылем, директором Юридической школы ДВФУ Владимиром Куриловым принимал участие в собрании инициативой группы избирателей со всей страны, поддержавших самовыдвижение Владимира Путина в качестве кандидата в Президенты России.

Напомним, что собрание состоялось 26 декабря в историческом парке "Россия – моя история" на ВДНХ. В нем приняли участие 668 ведущих деятелей культуры, спорта, науки, представители многих других профессий из 85 регионов страны - люди самых разных возрастов, профессий, политических взглядов. "Хотя это была обязательная процедура для включения в избирательную компанию действующего главы государства - она показала необыкновенное единение и воодушевленный подъем всех участников, сплотившихся вокруг кандидатуры Президента России Владимира Путина. Быть причастным к такому событию – большая честь", – отметил Александр Ролик.

Он также подчеркнул, что с именем Владимира Путина, подавляющее большинство жителей страны связывают обеспечение безопасности, стабильности и суверенитета государства. "Для нас, приморцев, это еще и надежда на продолжение масштабных проектов по экономическому развитию Дальнего Востока и нашего края, что нашло подтверждение в послании Президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию, где развитие дальневосточного региона было названо в числе приоритетов. Это то, что придает нам энергию и уверенность в завтрашнем дне, делает наш край интересным для инноваций, для молодежи и достойным для проживания", – акцентировал внимание спикер Законодательного Собрания.

По мнению Александра Ролика, прошедший день выборов, когда люди в праздничном настроении, целыми семьями приходили на участки для голосования, - еще раз подтвердил это.

Избирательное законодательство обязывает государственные органы и их должностных лиц оказывать содействие избирательным комиссиям в реализации их полномочий в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, и депутаты, как народные представители, конечно же, не могли оставаться в стороне. В работе по оказанию помощи избирательным комиссиям участвовали депутаты всех уровней – от представителей края в Государственной Думе и Совете Федерации до депутатов Законодательного Собрания Приморского края и представительных органов местного самоуправления. В течение прошедшего года ЗСПК активно работало над совершенствованием краевого избирательного законодательства, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия для реализации прав приморцев при проведении выборов. Депутаты попытались максимально создать условия для доступа всех категорий граждан на избирательные участки. В частности, учли интересы инвалидов, законодательно установив дополнительные меры по обеспечению их участия в голосовании. И, конечно же, все депутаты приняли участие в голосовании вместе со своими семьями и близкими.

"День выборов показал, что вся большая подготовительная работа, система наблюдателей, видеотрансляции, общественного контроля, которая была выстроена избирательными комиссиями, позволила своевременно пресекать нарушения, обеспечить соблюдение всех правил и прозрачность выборного процесса", - сказал он.

Михаил Грач



