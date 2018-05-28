Образ предпринимателя в массовом сознании не всегда воспринимается однозначно – для кого-то это благотворитель и меценат, а для кого-то – стремящийся за быстрым доходом делец. Приморское региональное отделение «Деловой России» не первый год занимается популяризацией предпринимательства, поэтому ответить на вопросы DEITA.RU попросило лидера приморских «делороссов» Алексея Тимченко.

- Можно ли говорить о том, что у купцов прошлого и предпринимателей сегодняшнего дня есть общие черты?

- Да, и их на самом деле немало. Собственно, предпринимательская деятельность, наличие стремления добиться успеха в бизнесе – это естественно, это, так скажем, профессиональное требование. Но есть и другое – предпринимательский дух, азарт, обоснованный риск и воля к успеху – тут многое предпринимателей прошлого и настоящего роднит со спортсменами. Вообще, дух предпринимательства, стремление попробовать себя, заниматься делом, где ты будешь видеть результат, преодолевать и достигать – это та черта, которую нужно популяризировать в обществе, «прививать» молодому поколению, делать примером. Исторически ведь именно предприниматели и на Родине, и в эмиграции всегда были одной из движущих сил общества или национальной диаспоры. Предпринимательская психология передается поколениями, но такие ценности должно поддерживать общество…

- Что у представителей предпринимательского сообщества прошлого можно перенять их современным потомкам?

- Прежде всего ответственность за будущее страны и региона и активную гражданскую позицию. Не случайно сегодня уже есть российская политическая партия предпринимателей – «Партия РОСТа», идет активное изучение и популяризация предпринимательства, мы это постоянно делаем на уровне «Деловой России» - проводим олимпиады для школьников и студентов, открытые уроки, занимаемся наставничеством молодых предпринимателей. Если мы посмотрим на то, как действовали российские предприниматели прошлого, и это было примерно одинаково во Владивостоке, Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и других деловых центрах страны, то увидим, что их работа условно делилась на два основных направления – это непосредственно профессиональная, бизнес-деятельность, и общественная работа, иными словами – служение обществу. Именно поэтому крупные купцы и предприниматели активно занимались благотворительностью, и речь тут о системном подходе – они строили приюты и больницы, обустраивали скверы и парки, шефствовали над школами и училищами. Доходило до того, что многие предприниматели все или большую часть своего состояния завещали не родственникам, а на благотворительные цели – для города, на строительство больницы, и так далее. И слово купеческое в нашей стране было крепче нотариально заверенной сделки, и выполнить его в срок было делом чести предпринимателя. Сегодня многие забыли, но одно из железных правил предпринимателя в «Золотой век купечества» в России – в 19-ом - начале 20 века было «Прибыль превыше всего, но честь превыше прибыли». Тут есть над чем думать и к чему стремиться – ведь, в конце концов, чем больше предпринимателей будет в той или иной степени участвовать в благотворительной деятельности, тем лучше будет всем – отношение жителей к общественному пространству постепенно будет тоже меняться в лучшую сторону, и это будет, в том числе, заслугой предпринимателей. Мы, повторяю, пока только еще начинаем идти по этому пути, и нам есть куда двигаться …

- Что, на Ваш взгляд, сегодня нужно делать во Владивостоке и Приморье чтобы увековечить память предпринимателей прошлого?

- Нужно продолжать те традиции, которые были заложены ими. И развивать их. Мы сегодня активно изучаем эту тему, работаем для того, чтобы не просто использовать позитивный опыт своих профессиональных предшественников, но и постараться обогатить его чем-то современным. Наши исследования показывают, что ключевые направления сохранения исторической памяти предпринимателей Приморья – это популяризация предпринимательства как профессии, обеспечение финансовой грамотности населения, присвоение территориям, улицам и объектам имен предпринимателей, повлиявших на их создание. Например, сегодня нашему городу очень бы пригодился музей истории предпринимательства, или как минимум, такая экспозиция на базе существующих музейно-выставочных учреждений. Вот то, что должно помочь нам сохранять и продвигать образ предпринимателей.

- Как Вы считаете, достоин ли Владивосток условного статуса «исторического центра деловой активности»?

- Вообще, если мы посмотрим историю развития нашего города, то увидим, что здесь в течение всего периода становления города роль предпринимателей была высока. В царский период и времена «порто-франко» роль бизнеса была крайне важна – первый староста Владивостока Яков Семенов – известный купец, весь исторический центр города сегодня – это здания, построенные предпринимателями того времени, они по названиям самих памятников очевидны – «Торговый дом Кунст и Алберс», «Дом Бриннера», «Особняк Лангелитье» и так далее. В советское время предпринимателей в современном понимании не было, но были хозяйствующие руководители – имена директоров «Дальзавода», «Дальневосточного пароходства», Владивостокского морского торгового и Рыбного портов – это легенды, для старшего поколения владивостокцев они говорят о многом, такие фамилии как Бянкин, Дардыкин, Суворов, Чеботкевич, Нескоблинов – это более современная история управления регионом и его экономикой. Ну и в современный период мы можем назвать как минимум пару десятков имен предпринимателей-современников, известных в городе, крае и далеко за их пределами. Поэтому Ваш вопрос справедлив – традиционно Владивосток это центр деловой активности Дальнего Востока, самый населенный город с активным бизнесом, а сегодня вообще центр международного делового сотрудничества со странами АТР, ежегодная площадка для Восточного экономического форума с участием главы государства. Поэтому, естественно, если город будет иметь такой статус как минимум в имиджевом восприятии – это безусловный плюс… Кстати, то, что не так давно мэром столицы региона стал известный в крае и за его пределами предприниматель – тоже хороший знак, своего рода возврат к традициям прошлого периода «порто-франко»…

- Какой «след в истории», на Ваш взгляд, может оставить предпринимательское сообщество сегодняшнего дня?

- Я надеюсь, что наше непростое, но по-своему достаточно интересное время оставит позитивный след в истории нашего региона, и предприниматели сыграют здесь не последнюю роль. По сути, сегодня мы находимся в начале трудного пути развития социального предпринимательства, его основы только формируются. Вместе с тем, уже сегодня у нас есть позитивные примеры того, как наши предприниматели работают ради общего блага, не просто создают качественные товары и услуги, но и занимаются благотворительностью, активно участвуют в формировании комфортной городской среды, развитии территории, реализуют программы поддержки населения в разных форматах. В рамках регионального отделения «Деловой России» эта работа ведется системно, есть профильный комитет, который занимается этими вопросами, реализуется несколько проектов, в том числе проект «Доброе дело», в рамках которого ведется оборудование спортивных и детских площадок, в том числе на территории детских и социальных учреждений. Кроме того, мы работаем с властями для того, чтобы в рамках территории производилось как можно больше качественной брендированной продукции местных производителей, что поможет тому, чтобы наш регион запоминался как место производства востребованной и качественной продукции. Сегодня это кондитерские изделия, сельхозпродукция, но мы хотим, чтобы этот перечень существенно расширился. И чтобы наши потомки судили о роли современного поколения приморских предпринимателей как о созидателях Во всяком случае, мы для этого работаем и стараемся…