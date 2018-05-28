Торжественная церемония вручения олимпийской чемпионке Пхёнчхана по фигурному катанию Алине Загитовой щенка породы акита-ину по имени Масару состоялась в Москве в гостинице "Метрополь", сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.

Четвероногого друга Загитовой вручил Эндо Такаси, глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину, на церемонии присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

После победы на Олимпиаде в Пхёнчхане спортсменка поделилась с журналистами своей мечтой. Фотографии акита-ину она увидела в журнале во время предолимпийских сборов в японском городе Нагоя.



Японцы, известные своей любовью к российским фигуристам, и в особенности к Загитовой и Евгении Медведевой, откликнулись практически мгновенно. Такаси в письме поблагодарил Загитову и выразил желание подарить девушке щенка этой породы.

"Я очень ждала сегодняшнего дня, и вот, наконец, он наступил. Я хочу сказать огромное спасибо за такой чудесный подарок. Вы отдаете акиту в хорошие руки, я буду за ним ухаживать и следить", - сказала в ответном слове Загитова.

Породу акита-ину в 1932 году прославил легендарный Хатико – верный пес, который встречал своего хозяина, возвращавшегося с работы домой на электричке. Он продолжал ждать друга в одно и то же время и после его смерти, девять лет подряд.

Дмитрий Санников