Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов предложил ввести дополнительные правила относительно торговли алкогольной продукцией, сообщает «Deita.ru».

По информации РИА «Новости», депутат обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Он попросил еговвести дополнительные правила торговли алкоголем. Милонов предложил убрать его с прилавков магазинов в специальные огороженные пространства, как это уже сделали с сигаретами.



"Прошу вас рассмотреть вопрос о введении дополнительных правил для торговли всей алкогольной продукцией в нашей стране. Полки с алкоголем не должны находиться на самых видных местах в торговых помещениях и должны быть перенесены в специальные огороженные пространства, где их не будут видеть дети и подростки, как это реализовано на примере продажи табачной продукции", — говорится в письме Милонова, которое находится в распоряжении агентства.

Депутат уверен, что это поможет оградить россиян от злоупотребления алкоголем.

Он отметил, что готов приступить к разработке поправок к действующему федеральному закону, регулирующего данную сферу торговли, в случае получения одобрения данной идеи.

Ранее «Deita.ru» сообщало в Приморье уничтожили большую партию паленого алкоголя.

Виктор Бруевич