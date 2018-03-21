Судом города Арсеньева вынесен приговор 42-летнему местному жителю, хранившему нелегальное спиртное, сообщает DEITA.RU со ссылкой на УМВД.

В одном из гаражных боксов, расположенных на территории города, обнаружены и изъяты 1840 бутылок алкогольной продукции без акцизных марок, 26 пластиковых канистр с этиловым спиртом и 20 пятилитровых бутылок со спиртосодержащей жидкостью. Общий объем изъятой алкогольной продукции составил 1300 литров на сумму свыше 360 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого, 42-летнего местного жителя, было возбуждено уголовное дело.

Арсеньевский городской суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с выплатой штрафа.

Михаил Грач