28 Май 2018, 16:47
Алмазодобывающее предприятие загорелось на Дальнем Востоке
Источник изображения: «Deita.ru»
Сегодня днем, 28 мая, на обогатительной фабрике Удачнинского ГОКа компании "АЛРОСА" произошел пожар, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по Якутии.
Отмечается, что к моменту прибытия пожарных расчетов горела кровля здания рудоподготовки. В результате пожара она повреждена на общей площади 60 квадратных метров.
Из здания были эвакуированы около двухсот работников. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. На данный момент пожар удалось локализовать. В тушении огня задействованы 43 человека и девять единиц техники.
Ирина Петрова