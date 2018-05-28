Сегодня днем, 28 мая, на обогатительной фабрике Удачнинского ГОКа компании "АЛРОСА" произошел пожар, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по Якутии.

Отмечается, что к моменту прибытия пожарных расчетов горела кровля здания рудоподготовки. В результате пожара она повреждена на общей площади 60 квадратных метров.

Из здания были эвакуированы около двухсот работников. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. На данный момент пожар удалось локализовать. В тушении огня задействованы 43 человека и девять единиц техники.

Ирина Петрова

