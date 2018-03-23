Альтернативное автомобильное топливо из смеси этилового спирта и продуктов нефтепереработки создали российские ученые, сообщает DEITA.RU.

По утверждениям авторов разработки, специалистов ВНИИ НП, его можно использовать в обычных автомашинах. При этом двигатель будет работать в более экологичном режиме. Как пишут Известия, "у такой смеси низкое содержание смол и серы, это обеспечивает чистоту топливной системы автомобиля. Кроме того, кислородосодержащее соединение способствует тому, что в отработавших газах будет меньше несгоревших углеводородов".

Практика успешного использования смеси уже есть - в Бразилии бензин на местных бензоколонках содержит 27% спирта. Для получения биоэтанола здесь используется дешевый тростниковый сахар, а в США — кукуруза. В России для этих целей предлагается перерабатывать дешевую фуражную пшеницу или отходы древесины.

Отмечается, что подобные разработки в нашей стране могут считаться перспективными только в случае отказа от акцизов для топливного спирта.

Таисия Масина