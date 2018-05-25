Завершила работу российско-американская поисковая экспедиция по установлению мест предполагаемого падения в разные годы американских самолетов, сообщает DEITA.RU.

В соответствии с планом международного военного сотрудничества Министерства обороны России экспедиция работала в Приморье в период с 12 по 25 мая. В поисковых мероприятиях принимали участие специалисты агентства по учёту потерь и пропавших без вести Министерства обороны США и ученые-археологи Питтсбургского университета. Также к поисковым работам были привлечены участники общественного регионального поискового объединения «Авиапоиск».

Ученые и военные специалисты под Владивостоком обследовали участок тайги, где в 1945 году потерпел крушение американский самолёт PBN-1 «Каталина». Провели исследовательские работы еще на трех точках в Арсеньеве и в Шкотовском районе Приморского края.



25 мая участники поисковой экспедиции почтили память моряков-тихоокеанцев, погибших в Великой Отечественной войне, и возложили венки и цветы к Вечному огню Мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота».

Как рассказал Генеральный консул США Майкл Кийс, его отец был офицером Военно-воздушных сил США. Он летал сам и учил других в один из самых тёмных периодов Холодной войны с 1962 по 1982 годы. «Любая работа, которую вы можете сделать, чтобы поставить точку в неизвестности для любой семьи, не знающей о судьбе своих близких – здесь в России, или в США – достойна поддержки со стороны наших правительств. Это благородная работа на общее благо нашей переплетённой истории и на благо простых людей», - подчеркнул Майкл Кийс.

Дмитрий Санников