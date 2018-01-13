Американское внешнеполитическое ведомство включило Россию в группу стран, поездки в которые американцы должны рассматривать с особой осторожностью, сообщает «Deita.ru».

Государственный департамент США опубликовал на своем сайте интерактивную карту, на которой все страны мира разделены на четыре категории. В страны первой категории американцы могут ездить, соблюдая обычные меры безопасности. Во второй «корзине» собраны государства, где, по мнению властей США, требуется «повышенная осторожность». В самую опасную, четвертую группу, куда американским гражданам ездить вообще не рекомендуется, вошли Афганистан, Ирак, Иран, Ливия, Мали, Ливия, КНДР, Сомали, Южный Судан, Сирия, Йемен. Россия включена в третью категорию стран, поездки в которые «рекомендуется пересмотреть».

Главной угрозой в России назван терроризм. Отмечается, что целью атаки могут стать места скопления туристов - достопримечательности, вокзалы, аэропорты и супермаркеты. Кроме того, гражданам США не рекомендуется посещать Северный Кавказ и Крым.

Как сообщили корреспонденту «Deita.ru» в отделе по связям с общественностью генерального консульства США во Владивостоке, генеральное консульство не получало никаких телефонных звонков или иных обращений от граждан США, которые хотели бы в связи с сообщением американского внешнеполитического ведомства изменить планы своего визита в Россию.

Дмитрий Санников