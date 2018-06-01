Американцы рассказали, как выглядят отношения в разных странах мира, и Россия среди них, сообщает DEITA.RU.

Соединенные Штаты Америки

Люди в Америке, как правило, знакомятся с потенциальными романтическими партнерами одним из трех способов: в баре, через друзей или в приложении, согласно Reddit.

Первые свидания часто бывают случайными (встреча в баре или кафе - одни из самых популярных), и время от времени становятся более формальным, типа ужина.

Китай

В Китае возрастает популярность «школ знакомств» для мужчин. В стране наблюдается гендерный дисбаланс: в 2016 году мужчин было на 33.6 миллионов больше, чем женщин, и неудивительно, что это сказывается на мужчинах, которые ищут гетеросексуальные отношения.

Из-за этого возникли «школы знакомств» для мужчин, которые никогда не состояли в романтических отношениях. Также стали распространяться быстрые свидания для тех, кому под 30, ведь такие люди в Китае считаются уже, если так можно сказать, старыми девами и мужами.

Великобритания

В Великобритании свидания будут скорее всего проходить в пабе. В целом, британцам алкоголь помогает быть более расслабленными.

Япония

В Японии достаточно распространены групповые свидания. Пары обычно встречаются в ресторан или пабе на обед. Если все проходит гладко, то после обеда они могут пойти в бар или караоке.

Испания

Встреча с родителями партнера в Испании – это большое дело. В Испании пары, в принципе, не очень даже и встречаются. Для этого периода отношений даже нет определения в испанском языке. Большинство испанцев живут с родителями вплоть до свадьбы, но не думайте, что познакомиться с семьей партнера так просто. Они будут ждать до последнего, пока не поймут, что все действительно очень серьезно. Но когда вы знакомитесь с семьей партнера, будьте готовы ко встрече совсей семьей.

Бразилия

В Бразилии «встречание» быстро перерастает в отношения. Если вы сходили с кем-то на несколько свиданий, вскоре вы можете столкнуться с разговором об отношениях.

Россия

В России развита концепция мужского рыцарства, которая для женщин имеет как позитивные, так и негативные последствия.

Мужчины будут в большинстве случаев придерживать для женщин дверь и встречать их с автобуса или поезда. Но от женщин, пишут американские журналисты, ожидается, что они будут тратить достаточно много времени на свой внешний вид и выполнять традиционно «женские» функции: готовить и убирать.

Алина Калинина