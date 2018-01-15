Американский блогер Бриджит Барбара, которая некоторое время жила, сравнила жизнь в двух странах, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА "ФАН", девушка записала видео. В нем она рассказывает, что во многом жизнь россиян и американцев похожа, однако есть некоторые бытовые и поведенческие особенности, которые отличают эти народы друг от друга.

Так, например, жители России любят прогуляться по городу, когда есть свободное время, в то время как жители Нью-Йорка предпочтут провести досуг в ресторане или кафе. Барбару также сильно удивило наличие в российских квартирах стиральных машин — в США принято стирать вещи в прачечной.

Двушке очень понравилась и среднеазиатская и кавказская кухня, которая не сильно распространена в Нью-Йорке. Говоря об особенностях государственного устройства России, Барбара отметила преимущества системы бесплатного здравоохранения.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин выступил за восстановление отношений между Россией и США, которые осложнились после того, как Вашингтон ввел санкции. Он также выступил против любых ограничений в сферах совместной деятельности в России и США.

Виктор Бруевич



