Американка 23 лет сделала шокирующее заявление, сообщает «Deita.ru».

Она решила выставить на аукцион свою девственность в известном в США публичном доме Moonlite Bunny Ranch. Примечательно, что девушка росла в строгой христианской семье, где ей не разрешалось смотреть телевизор, слушать музыку, отличавшуюся от христианской, иметь друзей или ходить на вечеринки. В подростковом возрасте она содержалась в пансионе для девочек.

Изначально американка хотела сохранить невинность до свадьбы, однако изменить решение ее вынудило предательство любимого молодого человека, который, как пишет Life, переспал со своей бывшей в День святого Валентина.

Тогда-то обиженная девушка и связалась с владельцем публичного дома, который ранее помог Натали Дилан заработать на продаже девственности 3 миллиона 700 тысяч долларов.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что юная китаянка продавала невинность ради брата.

Таисия Масина