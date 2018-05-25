Опубликованные Росстатом первые экономические индикаторы за апрель показывают заметное ускорение роста розничных продаж непродовольственных товаров, сообщает DEITA.RU.

В апреле оборот розничной торговли продолжил свой рост (+2,4% против +2,0% год к году в марте). Если темпы роста продаж в продовольственном сегменте существенно не изменились (2,0% год к году против 2,1% в предыдущем месяце), то рост продаж непродовольственных товаров заметно ускорился: до 2,7% год к году против 1,8% соответственно.

На наш взгляд, это вызвано ослаблением рубля в начале апреля, в связи с которым население поспешило вложить деньги в крупные покупки прежде, чем изменение курса отразится на розничных ценах.

Такая реакция потребителей достаточно типична. Наиболее наглядно она проявилась в декабре 2014 г., когда вслед за ослаблением рубля спрос на непродовольственную продукцию подскочил на 10,7% год к году.

Екатерина Лапкина