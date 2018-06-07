Аналог коммуникационной системы Skype создан в России, сообщает DEITA.RU.

Отечественная разработка называется AVES‐S и позволяет проводить видео-конференции в формате Full HD, обладая высоким уровнем защиты данных. Как пишет 360tv, это несомненное преимущество, которое актуально для проведения закрытых совещаний при чрезвычайных ситуациях и слушаний дел в суде в режиме удаленного присутствия подсудимых.

Также в AVES‐S можно общаться в чате, вести совместную работу над документами, проводить онлайн-опросы и презентации.

Таисия Масина