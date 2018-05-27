Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в воскресенье, 27 мая, совершил дружественный заход в Таиланд, сообщает DEITA.RU.

Противолодочные корабли "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", а также морской танкер "Печенга" встали на рейд в Саттахипе, являющемся главной базой военно-морского флота королевства. В течение пяти дней пребывания российских моряков в Таиланде корабли посетят военные атташе зарубежных стран. "Адмирал Виноградов" также будет открыт для россиян, которые смогут побывать на противолодочном корабле с экскурсией.

За последние три года это уже четвертый заход российских кораблей в Таиланд. В марте 2015 года в королевстве встречали большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", а в декабре 2017 года - большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц". "Адмирал Пантелеев" также был участником морского парада в ноябре 2017 года, который проходил в Паттайе в честь пятидесятилетия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Дмитрий Санников