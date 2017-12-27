Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик поздравляет сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником - Днем спасателя в России. Об этом сообщает «Deita.ru».

«Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС! От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем спасателя в России!

Вы с честью выполняете свой служебный долг, решаете важные государственные задачи по обеспечению безопасности граждан, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и эпидемиологического характера.

Ваш высокий профессионализм, мужество, умение быстро принимать правильные решения, брать на себя ответственность и оперативно действовать в экстремальных ситуациях отмечены высокими государственными наградами и званиями, заслужили глубокое уважение в обществе.

Желаю вам успехов в службе на благо Отечества, крепкого здоровья, мира и благополучия!» - говорит председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

Дмитрий Санников