Эксперты консалтингового центра «Expert Group» оценили перспективы Андрея Тарасенко на посту губернатора Приморского края, сообщает DEITA.RU.

В своем докладе «100 дней врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко: Курс на «политическую реновацию» они обозначили приоритетные задачи, стоящие перед главой региона. Так, говоря о перспективах, эксперты исходят из гипотезы о том, что выстраивание конструктивных отношений с политическими акторами позволит главе региона улучшить социально-экономические показатели Приморского края.

«Учитывая обозначенные задачи тактического плана и запущенный процесс «политической реновации», стратегической необходимостью для Андрея Тарасенко является создание устойчивой системы управления регионом, способной оперативно решать задачи по его развитию» - полагают эксперты центра. Уточнив, что речь в данном случае идет ни только о краевой администрации, где может быть проведён комплекс мероприятий от точечной перенастройки функционала до тотальной реформы, но и выстраивание отношений с политико-финансовыми группами.

«В конечном счёте этот процесс приведёт к созданию определённого рода политической сети. Залогом стабильности подобной системы станет полная автономизация Андрея Тарасенко от политических и экономических процессов с точки зрения поддержки той или иной группы. Глава региона будет выполнять роль арбитра, что позволит ему, во-первых, сохранять за собой последнее слово в спорных ситуациях, а во-вторых, избегать прямых конфликтов с местными группировками» - заключают авторы доклада.

Вместе с тем, с учетом обозначенных в регионе тенденций ими был сделан ряд краткосрочных прогнозов.

Во-первых, политические коммуникации в регионе будут приобретать системный характер, уверены политологи. Для бизнес-среды и ПФГ будет подсознательно закладываться потеря интереса борьбы за власть как средства отстаивания собственных интересов. В новой системе управления Андрея Тарасенко более эффективным станет лоббистский потенциал региональных акторов. Сама же модель управления регионом будет строиться на централизации и минимизации влияния на административные процессы представителей различных ПФГ.

В преддверии нового избирательного цикла 2018 года команда губернатора попытается консолидировать элиты и политических акторов. Как предполагают эксперты, в качестве компенсации участники процесса смогут претендовать на допуск к округам на уровне Законодательного Собрания Приморского края, губернаторскую квоту в Совет Федерации, а также новый состав Администрации Приморского края.

При этом врио губернатора по-прежнему будет лично определять кадровую политику в регионе. Беря в расчет ситуацию, сложившуюся в ряде муниципальных образований Приморья, возникшую не без влияния проведённой в 2014-2015 гг. реформы местного самоуправления, одним из приоритетов для Андрея Тарасенко на ближайшую перспективу станет продолжение обновления пула глав муниципальных образований.

Параллельно Тарасенко продолжит работать над собственным имиджем и речью, убеждены авторы доклада, добавив, что образ «своего мужика» будет усилен через архетип «человек дела».

Все это, в свою очередь, позволяет сделать главный прогноз - Андрей Тарасенко победит на выборах губернатора Приморского края. При этом вероятность того, что выборы могут быть конкурентными, все же есть, не исключают эксперты – все зависит от активности некоторых политико-финансовых групп.

Андрей Горюнов