12 Январь 2018, 11:35
Андрей Тарасенко недоволен работой с приморским молоком
Источник изображения: Deita.ru
На встрече с редакторами СМИ Андрей Тарасенко поднял вопросы сельского хозяйства, сообщает Deita.ru.
Амурское молоко везут за 60+, а местные производители, два из которых крупные - за цену больше 70 рублей.
"Почему, если логистика выгоднее у приморских? В магазине приморское стоит 90 с лишним рублей", - сказал губернатор. Власти Приморья начнут переговоры с торговыми сетями, которые так же делают наценку.
«Либо мы договариваемся, либо начинаем вторую волну - специальные магазины, ярмарки, где фермеров смогут торговать без наценки магазинов» - резюмировал глава региона.
Галина Симонова