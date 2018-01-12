На встрече с редакторами СМИ Андрей Тарасенко поднял вопросы сельского хозяйства, сообщает Deita.ru.

Амурское молоко везут за 60+, а местные производители, два из которых крупные - за цену больше 70 рублей.

"Почему, если логистика выгоднее у приморских? В магазине приморское стоит 90 с лишним рублей", - сказал губернатор. Власти Приморья начнут переговоры с торговыми сетями, которые так же делают наценку.

«Либо мы договариваемся, либо начинаем вторую волну - специальные магазины, ярмарки, где фермеров смогут торговать без наценки магазинов» - резюмировал глава региона.

Галина Симонова