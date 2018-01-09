Первый новогодний турнир по хоккею среди юношеских команд на Кубок губернатора Приморья прошел в рождественские праздники, сообщили «Deita.ru» в пресс-службе администрации Приморского края.

Турнир прошел на лучшем льду региона - «Фетисов-Арене». В соревнованиях приняли участие восемь команд из Владивостока, Уссурийска, Дальнегорска, Дальнереченска, села Чугуевка, поселков Тавричанка и Врангель.





Среди команд, занимающихся на открытых катках, четвертое место заняла команда «Восточник», третье место – «Кристалл» из Кавалерово, второе место – «Старт» из Дальнереченска. Первое место заняла команда «Таврия» из поселка Тавричанка. Среди команд, играющих на закрытых площадках, четвертое место у команды «Приморье» из Уссурийска, третье у «Адмирала» из Владивостока, второе у «Востока» из Чугуевки. Победителями в этой номинации стала команда «Полюс» из Владивостока.





Кроме того, командам, занявшим первые места, глава региона Андрей Тарасенко вручил переходящий Кубок губернатора Приморья. «Желаю вам только побед! Вас, будущих профессиональных хоккеистов, ждем в нашей приморской команде «Адмирал», – подчеркнул врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Дмитрий Санников