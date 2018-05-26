Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов заявил, что налог с продаж в России вводиться не будет. Что касается решения по НДФЛ, то здесь последнее слово останется за правительством, сообщает DEITA.RU.

По словам Силуанова Минфин предлагает кабинету министров не менять ни принцип взимания, ни ставку НДФЛ, считая, что в России низкий уровень налогообложения граждан и отсутствие возможностей для уклонения и махинаций.

Напомним, ранее, глава ведомства заверил, что налоги в России не будут повышаться в течение шести лет.

Таисия Масина