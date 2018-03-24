Украинский депутат Надежда Савченко, лишенная депутатской неприкосновенности и арестованная в Киеве, объявила голодовку, сообщает DEITA.RU.

Она назвала украинскую власть преступной и заявила: «Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня и показываю еще раз всем неверующим, потому что я также как и в российских тюрьмах нахожусь под камерами».

Бывший депутат отметила, что в украинском СИЗО нет ни одной камеры, где «где не унижалось бы человеческое достоинство».



Как пишет РИА ФАН, на данный момент суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения для Надежды Савченко, которая обвиняется в подготовке теракта в здании Верховной рады и организации государственного переворота на Украине.

Таисия Масина