Подразделения отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированной в Приморском крае, приступили к перевооружению на бронетранспортеры нового поколения БТР-82А, сообщили DEITA.RU в ТОФ.

Первые образцы современной техники поступили в соединение месяц назад. После теоретической подготовки механиков-водителей и стрелков экипажи машин приступили к практической обкатке бронетранспортеров на полигоне Тихоокеанского флота Бамбурово.



Экипажи БТР-82А впервые приняли участие в тактико-специальном учении по погрузке-выгрузке боевой техники с больших десантных кораблей на морском десантном полигоне в районе мыса Клерка, а затем совершили марш в автопарк полевого лагеря.

На полигоне отрабатывается вождение новых боевых машин, в том числе и в экстремальных условиях, а также ведется пристрелка оружия при ведении огня по мишенным позициям различной сложности.

Михаил Грач