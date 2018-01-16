Вице-премьер Турции Бекир Боздаг сделал сенсационное заявление - под видом новых сил безопасности США создают на севере Сирии «террористическую армию», сообщает «Deita.ru».

Цель - сорвать мирный процесс в Сирии, на который немало усилий тратит Россия, Турция и Иран. Как пишет РИА ФАН, ранее стало известно, что США формирует «силы безопасности границы» на подконтрольной ей территории. Участниками станут выходцы из Сирийских демократических сил. На данный момент готовятся 230 человек, однако в итоге численность войск составит около 30 тысяч человек. По словам Боздага, США создают террористическую армию, называя ее «силами безопасности».

Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что, как и ожидалось, Америка будет брать реванш в Сирии. И вот теперь американцы создают «армию безопасности», как один из механизмов реализации их концепции мирового доминирования.

Как заверяет Кошкин, вооруженные формирования США скорее всего будут противостоять официальному Дамаску.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Трамп не может смириться с победой России над террористами в Сирии.

Таисия Масина