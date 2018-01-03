2 Январь 2018, 12:23
"Ароматный вор" появился и исчез в Приморье
В Приморье сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали правонарушителя на месте преступления, сообщает Deita.ru.
Нарушитель орудовал в торговом центре в Находке.
Оказалось, что один из клиентов магазина попытался незаметно вынести из помещения 7 флаконов парфюмерной продукции.
Мужчина разместил емкости с духами в карманах куртки.
35-летнего местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Михаил Грач