Серьезная авария с участием КамАЗа и легкового автомобиля произошла в Приморье в воскресенье, 27 мая, сообщает DEITA.RU по материалам популярного паблика dpscontrol_125RUS.

Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на выезде из села Владимиро-Александровское по направлению к Золотой Долине. На обочине дороги стоит КамАЗ, в кювете на другой стороне дороги легковой автомобиль со значительными повреждениями.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.

Дмитрий Санников