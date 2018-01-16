В 2017 году на модернизацию инфраструктуры для внутрикраевых авиаперевозок в Приморье было направлено более 56 миллионов рублей из регионального бюджета, сообщили DEITA.RU в АПК.

На эти средства были построены два новых здания аэровокзалов в северных посёлках, а также реконструированы взлётно-посадочные полосы в нескольких населённых пунктах.

В Востоке реконструировали старую взлётно-посадочную полосу – ее доработали и уплотнили, чтобы здесь смогли садиться самолеты DHC-6. Согласно требованиям авиационной безопасности по всему периметру установили ограждения.



В посёлке Светлая Тернейского района в декабре было завершено строительство нового здания аэровокзала. Средства на его постройку также предоставил краевой бюджет – 13,6 миллиона рублей. Новое модульное здание построено взамен старого одноэтажного, которое сильно пострадало от тайфуна «Лайонрок» в 2016 году. Здесь расположился удобный зал ожидания для пассажиров, комната матери и ребёнка, зона для досмотра вылетающих и диспетчерская. Также аэровокзал в Светлой полностью обустроен для приёма маломобильных пассажиров.

В посёлке Кавалерово в прошлом году на развитие авиационной инфраструктуры из краевого бюджета было направлено более 10 миллионов рублей. Здесь построен ангар и реконструирован склад горюче-смазочных материалов, а также проведены работы по реконструкции дренажных канав на посадочной полосе.

В Дальнереченске провели текущий ремонт участка взлётно-посадочной полосы. В посёлке Пластун – обустроили кровлю складских помещений на территории посадочной площадки, проложили водоотводные трубы и дренажные каланы, перенесли котёл отопления из помещения здания аэровокзала. В посёлке Терней также перенесли котёл отопления из здания технических служб посадочной площадки, а также отсыпали взлётно-посадочную полосу.



Михаил Грач