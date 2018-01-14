В приморском поселке Хасан жители будут получать воду два раза в сутки, утром и вечером, сообщает «Deita.ru».

«Уважаемые хасанцы, на территории поселения вводится режим водоснабжения. Вечером вода будет подана в поселок в 8 часов на 2 часа. Утром в 8 часов на 2 часа. В остальное время суток будем накапливать воду, В настоящее время отрабатываем вопрос подвоза воды. Ситуация не стабилизируется. Прошу не брать воду из отопительной системы, в противном случае будет аврал. В настоящее время идет очень большой разбор воды из отопления», - такое сообщение от имени администрации Хасанского городского поселения быстро разлетелось по поселку.

Как рассказала корреспонденту «Deita.ru» жительница поселка Хасан Наталья Карпова, режим ограничения водоснабжения был введен утром 13 января. Дело в том, что озеро, из которого производится водозабор для нужд поселка, пересохло и перемерзло. Воды осталось настолько мало, что насос перестал закачивать ее в систему, чтобы обеспечить объекты населенного пункта водой круглосуточно. В сложившейся ситуации, администрация Хасанского городского поселения решила ввести режим ограничения водоснабжения для того, чтобы хотя бы не нарушить работу системы теплоснабжения. Вода, начиная с 13 января, подается в дома хасанцев по 2 часа утром и вечером. Беспокоит жителей поселка водоснабжение школы и детского сада, которым потребуется большое количество бутилированной воды.

Да и собственное обеспечение водой представляется непростым: далеко не все хасанцы смогут принести к себе на 4-5 этаж воду из родника. По словам Натальи Карповой, у этого непаспортизированного, но все-таки пригодного источника уже сегодня собирались многочисленные очереди. Сколько продлится «засуха» в пересыхающем, как в пустыне, Хасане, сказать сложно. Но, очевидно, что одним только местным властям с решением проблемы водоснабжения поселка не справиться.

Дмитрий Санников