В субботу, 24 марта, Nissan Cube устроит дорожно-транспортное происшествие во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Информацию о ДТП опубликовал популярный паблик «Экипажи ДПС».

По словам очевидцев, Nissan Cube вылетел на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Gentra, который от удара загорелся. Пламя удалось своевременно потушить. Неуправляемый «полет» Nissan прекратила деревянная опора. От нее на капоте остались глубокие повреждения.





Инцидент случился по адресу: улица Выселковая, 53а. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Екатерина Лапкина