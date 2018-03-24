24 Март 2018, 17:15
Авто чудом не сгорело после ДТП во Владивостоке
Источник изображения: dps_vl
В субботу, 24 марта, Nissan Cube устроит дорожно-транспортное происшествие во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Информацию о ДТП опубликовал популярный паблик «Экипажи ДПС».
По словам очевидцев, Nissan Cube вылетел на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Gentra, который от удара загорелся. Пламя удалось своевременно потушить. Неуправляемый «полет» Nissan прекратила деревянная опора. От нее на капоте остались глубокие повреждения.
Инцидент случился по адресу: улица Выселковая, 53а. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Екатерина Лапкина