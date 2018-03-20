Автобус с российскими туристами попал в аварию по вине мотоциклиста в Таиланде, сообщает DEITA.RU.

ДТП произошло в провинции Краби рано утром. Автобус с 36 россиянами ехал с Пхукета в международный аэропорт, когда неожиданно его подрезал мотоциклист.

Водитель попытался вырулить, чтобы избежать столкновения, но в итоге вылетел с дороги и врезался в дерево. Как пишут местные СМИ, трое мужчин и две женщины получили травмы, им потребовалась госпитализация.

Таисия Масина



